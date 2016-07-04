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Польша на месяц ввела контроль на границах со странами ЕС, Беларусь усилилась на рубежах с Украиной и Россией

04 июля 2016 17:17
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Новости Беларуси. Польша на месяц ввела контроль на границах со странами ЕС – Чехией, Германией, Словакией и Литвой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Кроме того, уже сегодня, 4 июля, усилена служба на границе с Беларусью и сопредельными Украиной и Россией. Такие меры предпринимаются, чтобы не допустить попадания в Польшу лиц, которые могут нарушить общественный порядок и представлять угрозу безопасности.

Уже на этой неделе в Варшаве пройдёт саммит НАТО. А в августе в Кракове состоятся Всемирные дни молодежи. 

# Беларусь-Евросоюз

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