Польша на месяц ввела контроль на границах со странами ЕС, Беларусь усилилась на рубежах с Украиной и Россией

Новости Беларуси. Польша на месяц ввела контроль на границах со странами ЕС – Чехией, Германией, Словакией и Литвой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, уже сегодня, 4 июля, усилена служба на границе с Беларусью и сопредельными Украиной и Россией. Такие меры предпринимаются, чтобы не допустить попадания в Польшу лиц, которые могут нарушить общественный порядок и представлять угрозу безопасности.

Уже на этой неделе в Варшаве пройдёт саммит НАТО. А в августе в Кракове состоятся Всемирные дни молодежи.