В Подмосковье 32-летняя невеста утонула во время собственной свадьбы

Новости России. Молодая женщина погибла во время второго дня свадебного торжества. Ей было 32 года.

Несмотря на то, что на берегу Клязьминского водохранилища в Московской области установлены таблички с предупреждением о запрете купания, молодожены и гости решили совершить заплыв на другой берег.

Телеканал «360 Подмосковье»:

Компания была большая – около 25 человек... Молодые люди отмечали второй день свадьбы, употребляли спиртное. Потом решили переплыть с одного берега на другой, но за несколько метров до суши 32-летняя невеста начала тонуть. Плывшая рядом с ней подруга спасти женщину не смогла. Молодые люди попытались найти ее самостоятельно, но поиски результатов не дали, тогда они вызвали МЧС.

Глубина водоема порядка 5-6 метров. Спасатели обнаружили тело невесты на следующие сутки.

Причинами гибели женщины, вероятнее всего, стали похмельное состояние и нерассчитанные силы на дальний заплыв.