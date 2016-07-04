Ежегодный чемпионат мира по бегу мужчин со своими женами проходит в Финляндии

Новости Финляндии. Жена – не обуза, а способ выиграть необычное состязание. В Финляндии проходит ежегодный чемпионат мира по бегу мужчин со своими вторыми половинами. Вся трудность заключается в том, что женщина ни при каких обстоятельствах не должны касаться ногами земли. Поэтому ей приходится сидеть у мужа на спине, висеть на плечах и делать все для того, чтобы их тандем выиграл забег.

Победителю удалось преодолеть 250-метровую трассу с препятствиями всего за одну минуту и две секунды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.