Конкурс красоты среди верблюдов провели в Катаре. Победитель получил 55 тысяч долларов
Новости Катара. Необычный конкурс красоты провели в Катаре. Его участники – верблюды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Судьи оценивали размеры тела и головы, расположение ушей и форму губ. Перед соревнованиями верблюды даже прошли медицинскую комиссию. Это нужно для того, чтобы определить, было ли хирургическое вмешательство. Иногда хозяева идут даже на это.
Ибрагим Аль-Анази, заводчик верблюдов:
Идея похожа на чемпионат мира по футболу – только мы выбираем самого красивого верблюда. Я не могу описать свои чувства, но для меня это круче, чем матч «Реала».
Соревновались животные в разных возрастных категориях. Так, самые большие призы предусмотрены для победителей среди верблюдов старше четырех лет. За первое место дают награду в размере 55 тысяч долларов.
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