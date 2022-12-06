Конкурс красоты среди верблюдов провели в Катаре. Победитель получил 55 тысяч долларов

Новости Катара. Необычный конкурс красоты провели в Катаре. Его участники – верблюды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Судьи оценивали размеры тела и головы, расположение ушей и форму губ. Перед соревнованиями верблюды даже прошли медицинскую комиссию. Это нужно для того, чтобы определить, было ли хирургическое вмешательство. Иногда хозяева идут даже на это.

Ибрагим Аль-Анази, заводчик верблюдов:

Идея похожа на чемпионат мира по футболу – только мы выбираем самого красивого верблюда. Я не могу описать свои чувства, но для меня это круче, чем матч «Реала».