Демонстранты в Глазго сожгли свои жировки около здания энергетического регулятора

Новости Великобритании. В Великобритании протестуют против роста цен на электроэнергию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Демонстранты в Глазго вышли к зданию энергетического регулятора и сожгли свои жировки.

Напомним, ранее в стране приняли решение увеличить цены на электроэнергию сразу на 80 %. Хотя и без того жителям приходится выбирать между едой и отоплением. Тем более когда такой рост цен вынуждает различные компании закрываться или, как минимум, сокращать количество рабочих мест.