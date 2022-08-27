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Демонстранты в Глазго сожгли свои жировки около здания энергетического регулятора

27 августа 2022 09:05
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Новости Великобритании. В Великобритании протестуют против роста цен на электроэнергию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Демонстранты в Глазго вышли к зданию энергетического регулятора и сожгли свои жировки.  

Демонстранты в Глазго сожгли свои жировки около здания энергетического регулятора-1

Движение получило название «Не плати в Великобритании», что выражает основную проблему жителей страны сегодня: невозможность оплатить коммунальные счета.  

Демонстранты в Глазго сожгли свои жировки около здания энергетического регулятора-4

Напомним, ранее в стране приняли решение увеличить цены на электроэнергию сразу на 80 %. Хотя и без того жителям приходится выбирать между едой и отоплением. Тем более когда такой рост цен вынуждает различные компании закрываться или, как минимум, сокращать количество рабочих мест.  

# Акции протеста # Новости Великобритании # Фотофакт

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