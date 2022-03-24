Конашенков: вскрыты новые факты, доказывающие причастность Минобороны США к разработке биооружия в Украине
29-й день военной спецоперации в Украине. Российские подразделения взяли под контроль город Изюм в Харьковской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Минобороны России сообщило, что военные эксперты вскрыли новые факты, подтверждающие, что американские военные разрабатывали компоненты биологического оружия в Украине.
Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны России:
Минобороны России продолжает изучение полученных от сотрудников украинских биологических лабораторий документов о секретной военной биологической деятельности США в Украине. Экспертами российских войск радиационной, химической и биологической защиты в ходе исследования документов вскрыты новые факты, доказывающие непосредственную причастность Минобороны США к разработке компонентов биологического оружия в Украине.
Основной целью данного проекта было проведение молекулярного анализа особо опасных инфекций, эндемичных для Украины. Данная работа предусматривала отбор образцов патогена в старых скотомогильниках в целях получения новых штаммов сибирской язвы. Вместе с тем эксперименты Пентагона не ограничивались разработкой опасных инфекций. Так, например, законтрактованная Минобороны США фармацевтическая фирма, согласно полученным документам, прорабатывала с Минобороны Украины проведение испытаний незарегистрированных медицинских препаратов именно на украинских военнослужащих. Об этих и других документально подтвержденных фактах в ближайшее время мы расскажем на специальном брифинге.
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