Конашенков: вскрыты новые факты, доказывающие причастность Минобороны США к разработке биооружия в Украине

29-й день военной спецоперации в Украине. Российские подразделения взяли под контроль город Изюм в Харьковской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всю ночь в Донбассе продолжались бои. Что происходит в Украине в 29-й день конфликта, читайте здесь. Минобороны России сообщило, что военные эксперты вскрыли новые факты, подтверждающие, что американские военные разрабатывали компоненты биологического оружия в Украине.

Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны России:

Минобороны России продолжает изучение полученных от сотрудников украинских биологических лабораторий документов о секретной военной биологической деятельности США в Украине. Экспертами российских войск радиационной, химической и биологической защиты в ходе исследования документов вскрыты новые факты, доказывающие непосредственную причастность Минобороны США к разработке компонентов биологического оружия в Украине. Основной целью данного проекта было проведение молекулярного анализа особо опасных инфекций, эндемичных для Украины. Данная работа предусматривала отбор образцов патогена в старых скотомогильниках в целях получения новых штаммов сибирской язвы. Вместе с тем эксперименты Пентагона не ограничивались разработкой опасных инфекций. Так, например, законтрактованная Минобороны США фармацевтическая фирма, согласно полученным документам, прорабатывала с Минобороны Украины проведение испытаний незарегистрированных медицинских препаратов именно на украинских военнослужащих. Об этих и других документально подтвержденных фактах в ближайшее время мы расскажем на специальном брифинге.

Доказательства пропаганды украинского национализма обнаружила Народная милиция ДНР в одной из освобожденных школ поселка Верхнеторецкое. В библиотеке учебного заведения нашли пособия для школьников, в которых героизировали запрещенный в России батальон «Азов».

ВСУ после потери своих позиций обстреляли эту школу из артиллерии, видимо, пытаясь замести следы своих преступлений.