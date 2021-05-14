​Компьютерная система сферы здравоохранения Ирландии отключена из-за атаки хакеров

В систему проник вирус-вымогатель: программа шифрует данные, после чего злоумышленники требуют деньги за расшифровку. В ирландском Минздраве считают, что за атакой стоит международная преступная сеть, конечная цель которой – получить доступ к данным системы. Многие заведения отменили несрочный прием пациентов, некоторые из них заявили, что оказались в критической ситуации.