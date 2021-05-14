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​Компьютерная система сферы здравоохранения Ирландии отключена из-за атаки хакеров

14 мая 2021 19:12
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Новости Ирландии. В Ирландии информационная система сферы здравоохранения временно отключена из-за хакерской атаки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​Компьютерная система сферы здравоохранения Ирландии отключена из-за атаки хакеров-1

В систему проник вирус-вымогатель: программа шифрует данные, после чего злоумышленники требуют деньги за расшифровку. В ирландском Минздраве считают, что за атакой стоит международная преступная сеть, конечная цель которой – получить доступ к данным системы. Многие заведения отменили несрочный прием пациентов, некоторые из них заявили, что оказались в критической ситуации.

# Хакеры # Фотофакт

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