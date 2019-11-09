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Композитор, любимый миллионами. Александра Пахмутова празднует 90-летие

09 ноября 2019 11:43
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Новости России. Александра Пахмутова – композитор, любимый миллионами – 9 ноября отмечает юбилей. Ей исполнилось 90 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Композитор, любимый миллионами. Александра Пахмутова празднует 90-летие-1

Уникальный талант Александры Николаевны способен не просто вдохнуть жизнь в текст, но и сделать его бессмертным. На ее счету около 400 песен.

Композитор, любимый миллионами. Александра Пахмутова празднует 90-летие-4

Композитор, любимый миллионами. Александра Пахмутова празднует 90-летие-6

Пахмутова постоянно бывала в Беларуси, становилась гостем международного фестиваля «Славянский базар в Витебске». Ей была вручена специальная награда Президента «Через искусство – к миру и взаимопониманию».

Композитор, любимый миллионами. Александра Пахмутова празднует 90-летие-9

Песни Пахмутовой звучат постоянно на белорусской сцене. Среди них такие шлягеры как «Старый клён», «Нежность», «Надежда», «Как молоды мы были», «Беловежская пуща».

Их сравнивали с The Beatles и раскупали белорусско-русские словари. Феномен популярности «Песняров»

# Музыка # Александра Пахмутова # Фотофакт

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