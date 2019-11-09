Композитор, любимый миллионами. Александра Пахмутова празднует 90-летие

Новости России. Александра Пахмутова – композитор, любимый миллионами – 9 ноября отмечает юбилей. Ей исполнилось 90 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Александра Пахмутова – композитор, любимый миллионами – 9 ноября отмечает юбилей. Ей исполнилось 90 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уникальный талант Александры Николаевны способен не просто вдохнуть жизнь в текст, но и сделать его бессмертным. На ее счету около 400 песен.
Пахмутова постоянно бывала в Беларуси, становилась гостем международного фестиваля «Славянский базар в Витебске». Ей была вручена специальная награда Президента «Через искусство – к миру и взаимопониманию».
Песни Пахмутовой звучат постоянно на белорусской сцене. Среди них такие шлягеры как «Старый клён», «Нежность», «Надежда», «Как молоды мы были», «Беловежская пуща».
Их сравнивали с The Beatles и раскупали белорусско-русские словари. Феномен популярности «Песняров»