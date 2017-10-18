Компания обанкротилась, и вот как пилот завершил свой последний полет

Заходя на посадку в аэропорту Дюссельдорфа, он низко пролетел над посадочной полосой, будто намереваясь приземлиться. А затем резко набрал высоту и взмыл над аэропортом. На посадку пошел, только сделав круг почета. Как оценили зрелищное приземление пассажиры лайнера, пока не известно.