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Компания обанкротилась, и вот как пилот завершил свой последний полет

18 октября 2017 17:32
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Новости Германии. Пилот обанкротившейся авиакомпании Air Berlin завершил свой последний полет эффектным маневром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Компания обанкротилась, и вот как пилот завершил свой последний полет-1

Заходя на посадку в аэропорту Дюссельдорфа, он низко пролетел над посадочной полосой, будто намереваясь приземлиться. А затем резко набрал высоту и взмыл над аэропортом. На посадку пошел, только сделав круг почета. Как оценили зрелищное приземление пассажиры лайнера, пока не известно.

# Самолет # Фотофакт

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