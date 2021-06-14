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Более чем 35 километров. У берегов Корсики дрейфуют гигантские нефтяные пятна

14 июня 2021 10:12
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Новости Франции. Спасти Корсику. Гигантские нефтяные пятна дрейфуют у берегов французского острова и скоро достигнут его побережья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более чем 35 километров. У берегов Корсики дрейфуют гигантские нефтяные пятна-1

Под угрозой зона курортных пляжей. В район направлены спецсуда для откачки нефтепродуктов. К ликвидации последствий готовятся около сотни пожарных, спасателей, сотрудников сил безопасности. Также задействованы военные корабли и самолеты ВВС.

Более чем 35 километров. У берегов Корсики дрейфуют гигантские нефтяные пятна-4

Полосу из нефтяных пятен длиной более чем 35 километров обнаружили во время военных учений. Вероятнее всего, загрязнение стало следствием сброса нефтепродуктов проходящими мимо судами.

# Экология # Фотофакт

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