Более чем 35 километров. У берегов Корсики дрейфуют гигантские нефтяные пятна

Новости Франции. Спасти Корсику. Гигантские нефтяные пятна дрейфуют у берегов французского острова и скоро достигнут его побережья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под угрозой зона курортных пляжей. В район направлены спецсуда для откачки нефтепродуктов. К ликвидации последствий готовятся около сотни пожарных, спасателей, сотрудников сил безопасности. Также задействованы военные корабли и самолеты ВВС.