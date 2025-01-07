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Количество погибших в результате землетрясения в Тибете возросло до 126 человек

07 января 2025 16:55
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В Беларуси крайне опечалены известием о разрушительном землетрясении в Тибетском автономном районе, повлекшем человеческие жертвы. Александр Лукашенко выразил соболезнование Председателю КНР Си Цзиньпину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество погибших в результате землетрясения в Тибете возросло до 126 человек-2

В списке жертв уже 126 фамилий. Еще более 180 человек получили травмы разной степени тяжести. Цифры не окончательные. Спасатели продолжают разбор завалов и поиски выживших. Глава КНР распорядился приложить все усилия для минимизации жертв. В район бедствия доставили около 20 тысяч предметов первой необходимости для пострадавших. Читайте здесь.

# Землетрясение # Александр Лукашенко # Си Цзиньпин # ЧП

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