Лукашенко направил соболезнования Си Цзиньпину в связи с жертвами землетрясения в Тибете

В списке жертв уже 95 фамилий. Еще 130 человек получили травмы разной степени тяжести. Цифры неокончательные. Спасатели продолжают разбор завалов и поиски выживших. В район бедствия доставили около 20 тысяч предметов первой необходимости для пострадавших. Это палатки, верхняя одежда, одеяла и складные кровати. Отметим, это землетрясение называют сильнейшим за последние пять лет. После основного подземного удара магнитудой 6,8 было зафиксировано еще полсотни афтершоков. Разрушительную силу стихии на себе ощутили также жители ряда районов Непала, Бутана и Индии. В зоне эпицентра стихии оказались более 100 миллионов человек.