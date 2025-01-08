Количество банкротств в США достигло 14-летнего максимума

В среднем до 70 компаний ежемесячно заявляют о неплатежеспособности. Лидирует потребительский сектор. Как отмечают аналитики, тенденция связана с неустойчивой макроэкономической ситуацией, инфляцией и повышением процентных ставок. Финансовые условия для предприятий и домохозяйств значительно ухудшились. И прогнозы экспертов не оптимистичны.