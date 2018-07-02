Книга «Гарри Поттер» из первого тиража продана за 74 тысячи долларов

По сведениям Daily Mail, печатное издание ушло с молотка за 56 250 фунтов стерлингов (74 тысячи долларов), его купил коллекционер из США.

Новости Великобритании. На торгах английского аукционного дома Bonhams была выставлена книга «Гарри Поттер и философский камень» из первого тиража.

Выставленная на аукционе книга была приобретена 21 год назад 11-летней школьницей. Первым тиражом было выпущено всего 500 экземпляров.

Издание 1997 года содержит в себе несколько ошибок, которые в дальнейшем были исправлены. Кроме того, автором в ней значится «Джоан Роулинг», а не «Дж. К. Роулинг».

Летом 2018 года на аукционе во Франции был продан скелет доисторического ящера.