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Книга «Гарри Поттер» из первого тиража продана за 74 тысячи долларов

02 июля 2018 11:16
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Новости Великобритании. На торгах английского аукционного дома Bonhams была выставлена книга «Гарри Поттер и философский камень» из первого тиража.  

По сведениям Daily Mail, печатное издание ушло с молотка за 56 250 фунтов стерлингов (74 тысячи долларов), его купил коллекционер из США.  

Книга «Гарри Поттер» из первого тиража продана за 74 тысячи долларов-1

Фото: bonhams.com/auctions  

Выставленная на аукционе книга была приобретена 21 год назад 11-летней школьницей. Первым тиражом было выпущено всего 500 экземпляров.  

Издание 1997 года содержит в себе несколько ошибок, которые в дальнейшем были исправлены. Кроме того, автором в ней значится «Джоан Роулинг», а не «Дж. К. Роулинг».  

Летом 2018 года на аукционе во Франции был продан скелет доисторического ящера.  

Покупатель заплатил 2 миллиона евро – подробнее здесь.  

# Аукционы # Джоан Роулинг # гарри поттер

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