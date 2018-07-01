В Индии автобус съехал с дороги и рухнул в ущелье: 42 человека погибли

Новости Индии. Автобус с пассажирами слетел в пропасть: 42 человека погибли на месте, еще двое скончались в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По неизвестным причинам автобус съехал с дороги и рухнул в ущелье. Во время падения глубиной более 200 метров машина развалилась на две части. На месте трагедии работают спасатели. Полиция выясняет причины катастрофы.