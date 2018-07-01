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В Индии автобус съехал с дороги и рухнул в ущелье: 42 человека погибли

01 июля 2018 12:40
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Новости Индии. Автобус с пассажирами слетел в пропасть: 42 человека погибли на месте, еще двое скончались в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии автобус съехал с дороги и рухнул в ущелье: 42 человека погибли-1

По неизвестным причинам автобус съехал с дороги и рухнул в ущелье. Во время падения глубиной более 200 метров машина развалилась на две части. На месте трагедии работают спасатели. Полиция выясняет причины катастрофы.

В Индии автобус съехал с дороги и рухнул в ущелье: 42 человека погибли-4

В Индии автобус съехал с дороги и рухнул в ущелье: 42 человека погибли-6

# ДТП # Фотофакт

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