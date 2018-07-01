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На пост президента Мексики претендуют 4 кандидата

01 июля 2018 13:40
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Новости Беларуси. В Мексике проходят выборы президента страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На пост президента Мексики претендуют 4 кандидата-1

На высший пост претендуют четыре кандидата. Фаворитом гонки является Андрес Мануэль  Лопес Обрадор от коалиции левого толка «Вместе сотворим историю». Он позиционирует себя как «президент из народа».

Кроме него, на пост главы государства претендуют еще три кандидата. Главными лозунгами на этих выборах стали борьба с коррупцией и царящим в стране насилием.

# Президентские выборы # Фотофакт

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