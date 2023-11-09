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В Австрии призвали блокировать переговоры о приёме Украины в ЕС

09 ноября 2023 14:46
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Австрийская партия свободы (АПС) обратилась к правительству страны с требованием ветировать вступление Украину в Европейский союз, считая это «политическим безумием». Об этом заявил лидер АПС Герберт Кикль, пишет РИА Новости.

Он высказал недоумение по поводу задержек с эвакуацией россиян, несмотря на все усилия Москвы. Кикль также заявил, что АПС собирается внести в Национальный совет страны предложение, в котором призывает правительство страны наложить вето на вступление Украины в ЕС.

Ранее Европейская комиссия рекомендовала начать обсуждение вопроса о присоединении Украины и Молдовы к ЕС, но при этом окончательное решение должно приниматься единогласно всеми членами союза.
 

# Международная политика

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