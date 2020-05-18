Чтобы не допустить такого в будущем. Более 110 стран поддержали Австралию в расследовании причин пандемии

Новости Австралии. Более 110 стран поддержали призыв Австралии провести независимое расследование причин и обстоятельств распространения коронавируса в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметила министр иностранных дел Австралии, планета хочет получить ответы на вопросы об обстоятельствах кризиса, который повлекла за собой пандемия, чтобы избежать подобных катастроф в будущем.

При этом расследование не ставит своей целью обвинить какую-либо страну. Первоначально предложение поддержали ключевые страны мира, включая Великобританию, Индию, Индонезию, Канаду, Новую Зеландию, Японию, Россию и все 27 государств – членов ЕС. Позднее к призыву присоединился ряд африканских стран.