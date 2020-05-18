Прямой эфир

Чтобы не допустить такого в будущем. Более 110 стран поддержали Австралию в расследовании причин пандемии

18 мая 2020 12:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Австралии. Более 110 стран поддержали призыв Австралии провести независимое расследование причин и обстоятельств распространения коронавируса в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы не допустить такого в будущем. Более 110 стран поддержали Австралию в расследовании причин пандемии-1

Как отметила министр иностранных дел Австралии, планета хочет получить ответы на вопросы об обстоятельствах кризиса, который повлекла за собой пандемия, чтобы избежать подобных катастроф в будущем.

При этом расследование не ставит своей целью обвинить какую-либо страну. Первоначально предложение поддержали ключевые страны мира, включая Великобританию, Индию, Индонезию, Канаду, Новую Зеландию, Японию, Россию и все 27 государств – членов ЕС. Позднее к призыву присоединился ряд африканских стран.

Чтобы не допустить такого в будущем. Более 110 стран поддержали Австралию в расследовании причин пандемии-4

Ожидается, что соответствующее решение стран найдет отражение в резолюции 73-й Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходит 18 мая.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Состоялась месса в память о Иоанне Павле II. В Ватикане собор Святого Петра открыли для верующих
18 мая 2020 12:04

Состоялась месса в память о Иоанне Павле II. В Ватикане собор Святого Петра открыли для верующих

В Испании и Италии открываются кафе, рестораны и магазины, а в Эстонии отменяют режим ЧП
18 мая 2020 11:55

В Испании и Италии открываются кафе, рестораны и магазины, а в Эстонии отменяют режим ЧП

Как оформить загранпаспорт гражданам Украины для поездок в Беларусь?
18 мая 2020 11:07

Как оформить загранпаспорт гражданам Украины для поездок в Беларусь?