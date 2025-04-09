Китай вводит ответные пошлины для США в размере 84%
Биржевые показатели по всему миру продолжают демонстрировать падение, начиная с прошлой недели, когда Трамп объявил о новых пошлинах в отношении 180 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особенно много претензий у президента США к Пекину.
Он назвал Китай самым большим виновником торговой войны и заявил, что будет взимать с китайской продукции пошлины в размере 104 %. В ответ на такие угрозы Китай заявил о намерении «бороться до конца» и уже завтра вводит ответные пошлины, наращивая их с текущих 34 % до 84 %.
Линь Цзянь, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая:
Угроза США повысить тарифы против Китая – это ошибка, которая в очередной раз обнажает шантажистскую натуру американцев. Штаты игнорируют интересы обеих стран и международного сообщества и настаивают на ведении торговой войны. Если США продолжат навязывать свою волю и не сядут за стол переговоров, то мы начнем подготовку к более жестким мерам.
Когда стало понятно, что Трамп не отступит, акции азиатских компаний буквально рухнули. Впрочем, сейчас эти потери частично удалось отыграть и стабилизировать рынок. Это связывают и с тем, что Китай значительно ослабил курс юаня по отношению к другим валютам. Таким образом, товары, которые страна продает за границу, стали дешевле и востребованнее. Иронично, что Дональд Трамп назвал такую игру нечестной.
Дональд Трамп, президент США:
Китай сегодня манипулирует своей валютой, чтобы компенсировать пошлины. Власти этой страны не должны так делать. Это очень усложняет Штатам задачу по компенсации всех государственных денег. Китай обязан обратиться к нам и просить переговоры, как это сделали уже практически 70 стран. Однако Пекин выбирает действовать в своих интересах, за что я готов отдать им должное
Влияние собственных пошлин ощутят и США. В 2024 году Вашингтон закупил китайских товаров на 500 млрд долларов, в то время как в данный момент экспорт в Китай принес США чуть более 100 млрд. Как именно Штаты собираются в столь сжатые сроки заменить импортные китайские товары, пока неясно. Теперь же на фоне стремительной эскалации конфликта двух крупнейших экономик мира и перестройки глобальной торговли даже эксперты не берутся предсказывать дальнейшее развитие событий.