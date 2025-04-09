Китай вводит ответные пошлины для США в размере 84%

Биржевые показатели по всему миру продолжают демонстрировать падение, начиная с прошлой недели, когда Трамп объявил о новых пошлинах в отношении 180 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особенно много претензий у президента США к Пекину. Он назвал Китай самым большим виновником торговой войны и заявил, что будет взимать с китайской продукции пошлины в размере 104 %. В ответ на такие угрозы Китай заявил о намерении «бороться до конца» и уже завтра вводит ответные пошлины, наращивая их с текущих 34 % до 84 %.

Линь Цзянь, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая:

Угроза США повысить тарифы против Китая – это ошибка, которая в очередной раз обнажает шантажистскую натуру американцев. Штаты игнорируют интересы обеих стран и международного сообщества и настаивают на ведении торговой войны. Если США продолжат навязывать свою волю и не сядут за стол переговоров, то мы начнем подготовку к более жестким мерам. Когда стало понятно, что Трамп не отступит, акции азиатских компаний буквально рухнули. Впрочем, сейчас эти потери частично удалось отыграть и стабилизировать рынок. Это связывают и с тем, что Китай значительно ослабил курс юаня по отношению к другим валютам. Таким образом, товары, которые страна продает за границу, стали дешевле и востребованнее. Иронично, что Дональд Трамп назвал такую игру нечестной.