Прямой эфир

Китай отказал США в проведении встречи министров обороны в Сингапуре

30 мая 2023 06:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Пекин отказал Вашингтону в проведении на полях конференции в Сингапуре встречи глав оборонных ведомств КНР и США. Такую информацию приводит ТАСС. 

Как сообщает Пентагон, Китайская Народная Республика отклонила предложение Штатов о двусторонней встрече в июне министров Ллойда Остина и его китайского коллеги Ли Шанфу.  

По информации СМИ, Китай отвергает просьбу на фоне санкций со стороны Америки в отношении руководителя китайского оборонного ведомства. В США возможность отмены санкций в адрес Ли Шанфу, которые были введены в 2028 году за приобретение Пекином истребителей РФ и российских зенитных ракетных систем, пока не рассматривают. В то же время в Вашингтоне отмечают, что очная встреча между министрами обороны двух стран необходима, чтобы не допустить трансформацию конкуренции в конфликт. 

Международный форум безопасности состоится в Сингапуре 2-4 июня текущего года. 

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Вучич: премьер Косово Курти пытается стать региональным Зеленским
29 мая 2023 16:54

Вучич: премьер Косово Курти пытается стать региональным Зеленским

США отправили 700 военных для подавления протестов в Перу
29 мая 2023 16:53

США отправили 700 военных для подавления протестов в Перу

Житель Турции: слава богу, что избрали Эрдогана, он хороший лидер и знает, чего хотят люди
29 мая 2023 16:52

Житель Турции: слава богу, что избрали Эрдогана, он хороший лидер и знает, чего хотят люди