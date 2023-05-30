Китай отказал США в проведении встречи министров обороны в Сингапуре

Пекин отказал Вашингтону в проведении на полях конференции в Сингапуре встречи глав оборонных ведомств КНР и США. Такую информацию приводит ТАСС.

Как сообщает Пентагон, Китайская Народная Республика отклонила предложение Штатов о двусторонней встрече в июне министров Ллойда Остина и его китайского коллеги Ли Шанфу.

По информации СМИ, Китай отвергает просьбу на фоне санкций со стороны Америки в отношении руководителя китайского оборонного ведомства. В США возможность отмены санкций в адрес Ли Шанфу, которые были введены в 2028 году за приобретение Пекином истребителей РФ и российских зенитных ракетных систем, пока не рассматривают. В то же время в Вашингтоне отмечают, что очная встреча между министрами обороны двух стран необходима, чтобы не допустить трансформацию конкуренции в конфликт.

Международный форум безопасности состоится в Сингапуре 2-4 июня текущего года.