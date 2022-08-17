Прямой эфир

Китай изнывает от зноя – на юге уже несколько месяцев температура не опускается ниже +40

17 августа 2022 19:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. Китай изнывает от зноя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На юге страны уже несколько месяцев температура не опускается ниже +40 градусов, что стало самым знойным периодом за последние 60 лет.

Китай изнывает от зноя – на юге уже несколько месяцев температура не опускается ниже +40-1

Местные фермеры также пытаются спасти урожай и прикидывают ущерб, который может нанести им знойная погода. Не успокаивают их и синоптики. По прогнозам, жара в регионе продержится до конца месяца.  

# Погода # Новости Китая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Каждый 6-й житель Великобритании недоедает – инфляция в стране побила 40-летний рекорд
17 августа 2022 19:43

Каждый 6-й житель Великобритании недоедает – инфляция в стране побила 40-летний рекорд

Центральное статуправление Польши: активность экономики стремительно падает, ВВП снизился на 2,3%
17 августа 2022 19:28

Центральное статуправление Польши: активность экономики стремительно падает, ВВП снизился на 2,3%

Французские фермеры потеряли из-за засухи треть урожая
17 августа 2022 14:19

Французские фермеры потеряли из-за засухи треть урожая