Китай изнывает от зноя – на юге уже несколько месяцев температура не опускается ниже +40

Новости Китая. Китай изнывает от зноя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На юге страны уже несколько месяцев температура не опускается ниже +40 градусов, что стало самым знойным периодом за последние 60 лет.
Новости Китая. Китай изнывает от зноя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На юге страны уже несколько месяцев температура не опускается ниже +40 градусов, что стало самым знойным периодом за последние 60 лет.
Местные фермеры также пытаются спасти урожай и прикидывают ущерб, который может нанести им знойная погода. Не успокаивают их и синоптики. По прогнозам, жара в регионе продержится до конца месяца.