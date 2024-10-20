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В Молдове начались выборы президента и референдум по евроинтеграции

20 октября 2024 12:02
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В Молдове стартовали президентские выборы и референдум о присоединении к ЕС. Об этом пишет ТАСС.

Открылось 1 987 участков для голосования. За должность главы государства борются 11 кандидатов, среди которых фаворитом является Майя Санду.

Ее главным соперником является Александр Стояногло, который выступает за возобновление связей с Российской Федерацией. На голосовании стоит вопрос о бесповоротности курса на Европу, что может способствовать переизбранию Санду на условиях экономического кризиса и протестов оппозиции.

# Международная политика

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