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В Мюнхене прошла акция против «Альтернативы для Германии»

12 февраля 2024 09:07
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В Германии не утихают протесты против возрождения правого экстремизма в стране. Самая многолюдная акция прошла накануне в Мюнхене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мюнхене прошла акция против «Альтернативы для Германии»-1

Здесь на улицы вышли более 100 тысяч человек, которые требовали запретить деятельность крайне правой партии «Альтернатива для Германии». В знак защиты демократии люди зажгли фонарики, осветив главную площадь города. Этот символический сигнал должен был указать властям на угрозу, которая исходит от набирающего силу экстремистского движения.

В Мюнхене прошла акция против «Альтернативы для Германии»-4

Для меня это очень важно. У меня создается впечатление, что этот правый радикализм становится для властей нормой. Но это выходит за всякие рамки. Такого быть не должно. Надо срочно принимать меры, чтобы остановить его.

В Мюнхене прошла акция против «Альтернативы для Германии»-7

Я пришел сюда ради моих внуков. Я хочу, чтобы у них было будущее, чтобы они жили в свободной стране, а не в каком-нибудь правоэкстремистском государстве или что-то в этом роде. Вот почему сегодня я здесь.

В Мюнхене прошла акция против «Альтернативы для Германии»-10

Протесты против «Альтернативы для Германии» не прекращаются с середины января. Немцы опасаются, что партия может одержать победу на местных выборах в Восточной Германии, которые пройдут в сентябре. Хотя недавние опросы показали небольшое снижение уровня доверия к АдГ, она по-прежнему занимает второе место по популярности.

# Акции протеста

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