В Мюнхене прошла акция против «Альтернативы для Германии»

В Германии не утихают протесты против возрождения правого экстремизма в стране. Самая многолюдная акция прошла накануне в Мюнхене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь на улицы вышли более 100 тысяч человек, которые требовали запретить деятельность крайне правой партии «Альтернатива для Германии». В знак защиты демократии люди зажгли фонарики, осветив главную площадь города. Этот символический сигнал должен был указать властям на угрозу, которая исходит от набирающего силу экстремистского движения.

Для меня это очень важно. У меня создается впечатление, что этот правый радикализм становится для властей нормой. Но это выходит за всякие рамки. Такого быть не должно. Надо срочно принимать меры, чтобы остановить его.

Я пришел сюда ради моих внуков. Я хочу, чтобы у них было будущее, чтобы они жили в свободной стране, а не в каком-нибудь правоэкстремистском государстве или что-то в этом роде. Вот почему сегодня я здесь.