В годовщину Минских соглашений, 12 февраля, Совет Безопасности ООН по российской инициативе проведет встречу по ситуации в Украине, заявил первый заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Об этом пишет ТАСС.



Он отметил, что на встрече планируется обсуждение вопроса об упущенных возможностях для мирного урегулирования кризиса в Украине и неудачах Совбеза в деле предотвращения конфликта из-за действий стран Запада.

В 2015 году были подписаны ряд мер по выполнению Минских соглашений, в том числе по прекращению огня и отводу вооружения для создания зоны безопасности, а также по конституционной реформе и по децентрализации власти в Украине. Несмотря на продолжение переговоров до 2022 года, Киев сорвал эти меры и отказался от диалога с Донецкой и Луганской Народными Республиками.