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МИД РФ: ЕС перестал быть важным торговым партнером для Москвы

12 февраля 2024 09:37
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Исполняющий обязанности представителя России при ЕС Кирилл Логвинов подчеркнул, что ЕС уже не играет ключевую роль в торговле с РФ, а объемы товарообмена сокращаются. Об этом пишет РИА Новости.

Он заметил, что в Брюсселе избрали путь экономического противостояния, вводят против РФ различные виды санкций и стараются влиять на ее хозяйственные связи с другими государствами.

Согласно данным Евростата, в 2023 году товарооборот между ЕС и РФ продолжал снижаться, и Россия упала с 5-го на 10-е место среди главных торговых партнеров ЕС. Торговый оборот между Россией и ЕС за 11 месяцев 2023 года снизился на 66,1% по отношению к тому же периоду 2022 года. Как подчеркнул Логвинов, столь резкие перепады в товарообороте влияют на жизнь обычных европейцев, но Брюссель продолжает обосновывать свои действия тем, что необходимо противостоять «российской угрозе».

# Международная политика

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