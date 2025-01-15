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Киев получит 60 немецких ракет для ЗРК IRIS-T

15 января 2025 12:09
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ФРГ в ближайшее время осуществит передачу Украине еще 60 ракет к ЗРК IRIS-T, пишет РИА Новости со ссылкой на информагентство DPA.

Киев получит 60 немецких ракет для ЗРК IRIS-T-1

Фото: Pinterest

В материале указано, что ракеты стоимостью 60 млн долларов будут взяты из запасов ВС Германии. Передача оружия стала возможна благодаря правительственным переговорам главы немецкого оборонного ведомства Бориса Писториуса в Киеве.

# Международная политика

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