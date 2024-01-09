Эксперты допустили потерю Киевом части территорий в 2024 году

В 2024 году Украина фактически может разделиться и утратить еще больше территорий, полагает Ян Бреммер из Eurasia Group. Об этом пишет ТАСС.

Он отмечает, что сегодня инициатива принадлежит России, и она имеет преимущество в конфликте. Если Украина не усовершенствует свою стратегию, ее потери территорий станут постоянными и будут расти.

Ранее Украина обвинила НАТО в недостаточном снабжении, но Альянс заявил, что предоставил все необходимое. При этом на саммите Евросоюза в декабре 2023 года не был решен вопрос о выделении Украине 50 миллиардов евро, а Конгресс США до настоящего времени не утвердил пакет помощи на сумму 61 миллиард долларов.