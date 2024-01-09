Bloomberg: война за китайский Тайвань влетит в копеечку для всего мира

По оценкам Bloomberg, вероятный конфликт вокруг китайского Тайваня может обойтись всему миру примерно в десять триллионов долларов, что превышает последствия украинского конфликта, пандемии COVID-19 и мирового финансового кризиса. Об этом пишет РИА Новости.

Предпосылки для возникновения конфликта уже есть, если учесть растущее влияния Пекина, национальное самосознание китайского Тайваня и непростые взаимоотношения между Китаем и Соединенными Штатами.

Bloomberg представило два сценария: китайская военная интервенция в регион КНР Тайвань с участием в конфликте США и блокада Тайваня, отрезающая его от глобальной торговли. Оба сценария привели бы к значительным потерям мирового ВВП.

Ситуация накалилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на китайский Тайвань, который вызвал осуждение со стороны Китая.