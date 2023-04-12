Киев перенёс наступательную операцию из-за нехватки боеприпасов и погоды

Киевский режим перенес контрнаступательную операцию, которая планировалась весной, по причине недостатка вооружения и плохой погоды.

Также еще одной причиной переноса ударного наступления ВСУ стал слив в открытый доступ в апреле засекреченных документов Пентагона по Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на Washington Post. В материалах содержалась информация о ВСУ, расстановке сил и возможностях украинской армии. Издание отмечает, что все эти факторы усилили «тупиковую ситуацию» для Украины.

Ранее премьер Украины Шмыгаль сообщил, что контрнаступательная операция может стартовать этим летом. По его словам, начнется она только при условии полной готовности, а для этого Киеву нужна помощь союзников. Премьер отметил, что Украине нужно больше ракет, танков, боевых припасов и истребители. Сообщается, что договариваться о военной помощи он 11 апреля приехал в Вашингтон.