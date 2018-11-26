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В Новой Зеландии на берег выбросились свыше 140 дельфинов

26 ноября 2018 08:55
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Новости Новой Зеландии. Массовая гибель дельфинов в Новой Зеландии. Свыше 140 особей выбросились на берег. Инцидент произошел в южной части залива Мейсон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Новой Зеландии на берег выбросились свыше 140 дельфинов-1

К моменту обнаружения морских млекопитающих половина из них погибла. Остальных специалисты решили усыпить, так как вероятность того, что они бы выжили при возвращении в воду, была крайне мала. Причины такого поведения морских млекопитающих неизвестны.

В Новой Зеландии на берег выбросились свыше 140 дельфинов-4

# Дикие животные # Фотофакт

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