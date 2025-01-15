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Кейт Миддлтон рассказала о ремиссии после лечения от онкозаболевания

15 января 2025 09:44
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Супруга наследника британского престола принца Уильяма Кейт Миддлтон, сообщила о ремиссии онкозаболевания, пишет РИА Новости.

Кейт Миддлтон рассказала о ремиссии после лечения от онкозаболевания-1

Фото: Pinterest

Ранее Миддлтон проходила химиотерапию. «Все, кто сталкивался с диагнозом «рак», знают, что требуется время, чтобы привыкнуть к новой нормальной жизни», – сказала принцесса Уэльская. Она также отметила, что в данный момент находится в стадии ремиссии.

# Международная политика # Кейт Миддлтон

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