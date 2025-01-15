Кейт Миддлтон рассказала о ремиссии после лечения от онкозаболевания

Ранее Миддлтон проходила химиотерапию. «Все, кто сталкивался с диагнозом «рак», знают, что требуется время, чтобы привыкнуть к новой нормальной жизни», – сказала принцесса Уэльская. Она также отметила, что в данный момент находится в стадии ремиссии.