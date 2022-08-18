Прямой эфир

Каждый третий житель не может оплатить электроэнергию. Как Британию коснулся кризис?

18 августа 2022 14:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Зима для британцев будет очень холодной. Каждый третий житель страны не сможет оплачивать счета за электроэнергию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый третий житель не может оплатить электроэнергию. Как Британию коснулся кризис?-1

А чтобы продержаться хотя бы осень, более 13 миллионов британцев влезут в долги за газ и электричество. Более 5 миллионов человек не могут оплачивать коммунальные уже сейчас. На этом фоне благотворительные организации начали массово обращаться к властям за финансированием. При этом многие люди обвиняют британское правительство в бездействии. Как считают эксперты, каких-либо решений не стоит ждать до выборов нового премьера. И уже преемник Джонсона будет думать, что делать с растущими счетами на электричество и недовольством населения.

# Экономический кризис # Борис Джонсон # Новости Великобритании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Не могут гарантировать ежедневное молоко для своих детей». Аргентинцы устали жить в кризисе и вышли на забастовки
18 августа 2022 13:51

«Не могут гарантировать ежедневное молоко для своих детей». Аргентинцы устали жить в кризисе и вышли на забастовки

Швеция и Финляндия не выполнили условие Турции, необходимое для их вступления в НАТО
18 августа 2022 11:48

Швеция и Финляндия не выполнили условие Турции, необходимое для их вступления в НАТО

Литр яда за 10 млн долларов. Житель Турции выращивает 20 тысяч скорпионов
18 августа 2022 09:50

Литр яда за 10 млн долларов. Житель Турции выращивает 20 тысяч скорпионов