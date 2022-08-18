Каждый третий житель не может оплатить электроэнергию. Как Британию коснулся кризис?

А чтобы продержаться хотя бы осень, более 13 миллионов британцев влезут в долги за газ и электричество. Более 5 миллионов человек не могут оплачивать коммунальные уже сейчас. На этом фоне благотворительные организации начали массово обращаться к властям за финансированием. При этом многие люди обвиняют британское правительство в бездействии. Как считают эксперты, каких-либо решений не стоит ждать до выборов нового премьера. И уже преемник Джонсона будет думать, что делать с растущими счетами на электричество и недовольством населения.