Католики всего мира готовятся к Пасхе. Как пройдут праздники в условиях пандемии?
Католики всего мира готовятся к Пасхе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Празднование пройдет в условиях пандемии. 2 апреля в Ватикане Папа Римский Франциск провел сокращенную церемонию Крестного пути.
«Очень важный и замечательный день». Как белорусские католики готовятся к Пасхе?
Второй год подряд процессия, посвященная воспоминанию о страданиях и смерти Иисуса Христа, прошла не у стен Колизея, а на площади святого Петра практически без зрителей. Присутствовали всего 200 человек вместо нескольких тысяч, как это было до пандемии.
Понтифик пообщался с детьми, которые рассказали ему о своих мечтах. 4 апреля он выступит с традиционным пасхальным посланием «Граду и миру».
На фоне сложной эпидобстановки и в преддверии пасхальных праздников многие страны усилили карантинные меры. Так, во Франции с 3 апреля – очередной общенациональный локдаун. Действует комендантский час, закрыты практически все магазины.