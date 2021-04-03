​​​​​​​Католики всего мира готовятся к Пасхе. Как пройдут праздники в условиях пандемии?

Католики всего мира готовятся к Пасхе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Празднование пройдет в условиях пандемии. 2 апреля в Ватикане Папа Римский Франциск провел сокращенную церемонию Крестного пути. «Очень важный и замечательный день». Как белорусские католики готовятся к Пасхе?

Второй год подряд процессия, посвященная воспоминанию о страданиях и смерти Иисуса Христа, прошла не у стен Колизея, а на площади святого Петра практически без зрителей. Присутствовали всего 200 человек вместо нескольких тысяч, как это было до пандемии.

Понтифик пообщался с детьми, которые рассказали ему о своих мечтах. 4 апреля он выступит с традиционным пасхальным посланием «Граду и миру».