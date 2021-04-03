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​​​​​​​Католики всего мира готовятся к Пасхе. Как пройдут праздники в условиях пандемии?

03 апреля 2021 12:20
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Католики всего мира готовятся к Пасхе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Празднование пройдет в условиях пандемии. 2 апреля в Ватикане Папа Римский Франциск провел сокращенную церемонию Крестного пути.

«Очень важный и замечательный день». Как белорусские католики готовятся к Пасхе?

​​​​​​​Католики всего мира готовятся к Пасхе. Как пройдут праздники в условиях пандемии?-1

Второй год подряд процессия, посвященная воспоминанию о страданиях и смерти Иисуса Христа, прошла не у стен Колизея, а на площади святого Петра практически без зрителей. Присутствовали всего 200 человек вместо нескольких тысяч, как это было до пандемии.

​​​​​​​Католики всего мира готовятся к Пасхе. Как пройдут праздники в условиях пандемии?-4

Понтифик пообщался с детьми, которые рассказали ему о своих мечтах. 4 апреля он выступит с традиционным пасхальным посланием «Граду и миру».

​​​​​​​Католики всего мира готовятся к Пасхе. Как пройдут праздники в условиях пандемии?-7

На фоне сложной эпидобстановки и в преддверии пасхальных праздников многие страны усилили карантинные меры. Так, во Франции с 3 апреля – очередной общенациональный локдаун. Действует комендантский час, закрыты практически все магазины.

# Пасха # Папа Римский Франциск # Фотофакт

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