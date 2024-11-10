Катар приостановил посредничество между Израилем и ХАМАС

Урегулирование конфликта на Ближнем Востоке вновь оказалось под большим вопросом. Удар по миру в регионе нанесло решение Катара отказаться от посредничества в переговорах между Израилем и ХАМАС о прекращении огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там сочли, что все миротворческие усилия потеряли смысл, так как стороны не проявляют никакого желания остановить войну. В Дохе заявили, что последний раунд переговоров окончился безрезультатно, поскольку и руководство движения, и Израиль отклонили все предложения о краткосрочном перемирии.

Власти Катара уже проинформировали о своем решении как участников конфликта, так и американскую администрацию. Доха готова вновь стать посредником и приложить все усилия для установления мира в регионе, но лишь при условии, что все заинтересованные стороны продемонстрируют желание прекратить кровопролитие на деле, а не на словах.