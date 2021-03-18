Канцлер Австрии: вакцинация от коронавируса превратилась в геополитический конфликт

Вакцинация от COVID-19 превратилась в геополитический конфликт. С таким заявлением выступил канцлер Австрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Себастьян Курц отметил, что в сложившейся ситуации Евросоюз, по сравнению с другими частями мира, оказался неконкурентоспособен.

Темпы вакцинации в ЕС действительно далеки от заявленного плана. Препаратов не хватает, поставки замедлены. Осложняет ситуацию также скандал вокруг вакцины AstraZеnеca. Около 20 государств приостановили кампанию прививок этим препаратом из-за серьезных побочных эффектов у пациентов.

Эпидобстановка в мире по-прежнему непростая. Во Франции показатель заболеваемости за последние дни вырос более чем на 20 процентов. В Словакии из-за роста числа зараженных более чем на месяц продлили режим чрезвычайной ситуации. А в Польше вводят национальный локдаун. С 20 марта по 9 апреля будут закрыты все гостиницы и развлекательные заведения. Если ситуация не улучшится, ограничения ужесточат.