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Канада ввела запрет на ношение женской мусульманской одежды, которая скрывает лицо

19 октября 2017 12:48
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Новости Канады. Канада первой из государств Северной Америки ввела запрет на ношение традиционной женской мусульманской одежды, которая полностью или частично скрывает лицо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Канада ввела запрет на ношение женской мусульманской одежды, которая скрывает лицо-1

Закон приняли в провинции Квебек.

Нововведение распространяется не только на прохожих на улицах, но и на госслужащих на местах работы: в больницах, школах, органах власти, библиотеках, в общественном транспорте.

# Одежда # Фотофакт

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