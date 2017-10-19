Канада ввела запрет на ношение женской мусульманской одежды, которая скрывает лицо

Новости Канады. Канада первой из государств Северной Америки ввела запрет на ношение традиционной женской мусульманской одежды, которая полностью или частично скрывает лицо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нововведение распространяется не только на прохожих на улицах, но и на госслужащих на местах работы: в больницах, школах, органах власти, библиотеках, в общественном транспорте.