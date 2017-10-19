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В Афганистане 2 террориста-смертника атаковали военную базу: погибли 40 военнослужащих

19 октября 2017 12:40
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Новости Афганистана. Два террориста-смертника на заминированных армейских внедорожниках атаковали военную базу в афганской провинции Кандагар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Афганистане 2 террориста-смертника атаковали военную базу: погибли 40 военнослужащих-1

При подрыве погибли не менее 40 военнослужащих. Многие получили ранения.

Кто стоит за атакой, пока неизвестно. За сутки до этого боевики на заминированном автомобиле напали на центр подготовки полиции в городе Гардез. Тогда погибли 20 человек, в том числе шеф полиции провинции, были ранены до 160.

# Теракт # Фотофакт

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