В Афганистане 2 террориста-смертника атаковали военную базу: погибли 40 военнослужащих

Новости Афганистана. Два террориста-смертника на заминированных армейских внедорожниках атаковали военную базу в афганской провинции Кандагар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кто стоит за атакой, пока неизвестно. За сутки до этого боевики на заминированном автомобиле напали на центр подготовки полиции в городе Гардез. Тогда погибли 20 человек, в том числе шеф полиции провинции, были ранены до 160.