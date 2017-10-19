В Афганистане 2 террориста-смертника атаковали военную базу: погибли 40 военнослужащих

Новости Афганистана. Два террориста-смертника на заминированных армейских внедорожниках атаковали военную базу в афганской провинции Кандагар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Афганистана. Два террориста-смертника на заминированных армейских внедорожниках атаковали военную базу в афганской провинции Кандагар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При подрыве погибли не менее 40 военнослужащих. Многие получили ранения.
Кто стоит за атакой, пока неизвестно. За сутки до этого боевики на заминированном автомобиле напали на центр подготовки полиции в городе Гардез. Тогда погибли 20 человек, в том числе шеф полиции провинции, были ранены до 160.