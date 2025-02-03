Канада и Мексика вводят пошлины на товары из США

И о торговой войне, которую развязал Дональд Трамп против своих союзников. После введения им пошлин на товары из Канады и Мексики глава Белого дома заявил, что подобные меры затронут и Евросоюз. И, по его словам, произойдет это совсем скоро, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом Трамп пытается заставить покупать за рубежом американскую продукцию. Однако пока добился только противоположного эффекта. В Еврокомиссии заявили, что реакция на это решение будет очень жесткой. А вот премьер-министр Канады призвал жителей страны к бойкоту всех товаров из США. Многие магазины уже освободили прилавки от американских продуктов. Оттава с этого дня распорядилась ввести 25 % тарифы на американский импорт. К подобному шагу готова и Мексика. Понятно, что эта торговая война ударит и по самим США. Дональд Трамп уже предупредил американцев о возможных последствиях, взяв при этом на себя ответственность за принятое решение. По прогнозам экспертов, новые тарифы Трампа будут стоить среднему американскому домохозяйству около тысячи долларов в год. Как следствие – штаты ждут ускорение инфляции и замедление экономического роста.