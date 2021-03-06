Кампания по вакцинации почти не начата. В Парагвае проходят протестные акции из-за коронавируса

Новости Парагвая. В Парагвае протестные акции из-за COVID-19 переросли в столкновения с полицией. Люди недовольны действиями правительства в борьбе с пандемией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты бросали в сотрудников правоохранительных органов камни, ломали защитные барьеры и жгли баррикады. По сотням участников беспорядков, которые собрались вокруг здания конгресса, силовики применили резиновые пули и слезоточивый газ.