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Кампания по вакцинации почти не начата. В Парагвае проходят протестные акции из-за коронавируса

06 марта 2021 11:37
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Новости Парагвая. В Парагвае протестные акции из-за COVID-19 переросли в столкновения с полицией. Люди недовольны действиями правительства в борьбе с пандемией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кампания по вакцинации почти не начата. В Парагвае проходят протестные акции из-за коронавируса -1

Демонстранты бросали в сотрудников правоохранительных органов камни, ломали защитные барьеры и жгли баррикады. По сотням участников беспорядков, которые собрались вокруг здания конгресса, силовики применили резиновые пули и слезоточивый газ.

Кампания по вакцинации почти не начата. В Парагвае проходят протестные акции из-за коронавируса -4

Отметим, в стране ежедневно регистрируется рекордное количество случаев заражения. А кампания по вакцинации практически не начата. Привито менее одного процента населения. В результате гнев граждан вылился на улицы, что стало причиной отставки министра здравоохранения.

# Коронавирус # Хулио Массолени # Фотофакт

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