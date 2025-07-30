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Хирурги на Камчатке продолжили операцию, несмотря на мощнейшее землетрясение

30 июля 2025 16:12
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Несмотря на землетрясение, врачи Камчатского онкологического центра не прерывали операцию и оставались с пациентом до ее завершения. Об этом пишет РИА Новости.

Глава Министерства здравоохранения отметил их самообладание и профессионализм.

Стихийное бедствие стало мощнейшим за всю известную историю человечества, его магнитуда составила 8,8. Оно привело к цунами до 4 метров высотой, наводнению в Северо-Курильске и чрезвычайной ситуации в регионе. В одном из детских садов обрушилась стена, но жертв нет.

Министерство здравоохранения РФ сообщило, что пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

Предупреждение о цунами объявлено для побережья Японии и нескольких штатов США.

# Погода # Необычные врачи

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