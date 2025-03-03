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Каллас заявила, что США сменили риторику после переговоров с представителями РФ

03 марта 2025 10:15
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Глава европейской дипломатии Кая Каллас сказала, что поведение властей США после встречи с российскими официальными лицами изменилось, что стало сюрпризом для Европы. Об этом пишет РИА Новости. Она отметила, что странам ЕС все труднее сохранять консенсус по поводу санкций против России.

Каллас заявила, что США сменили риторику после переговоров с представителями РФ-1

Фото: pixabay

Генеральная Ассамблея ООН приняла две реакции по Украине: одну антироссийскую, разработанную западными странами, и нейтральную, предложенную США. От голосования по антироссийской резолюции воздержались Соединенные Штаты.

Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию по украинскому урегулированию, предложенную США, призвав к немедленному прекращению конфликта и установлению прочного мира между Украиной и Россией. Поправки Москвы и западных стран не были приняты.

# Международная политика # Кая Каллас

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