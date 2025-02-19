Более 100 всадников определяют сильнейших в конном троеборье

В Ратомке собрались топовые всадники Беларуси и России, которые в течение четырех дней разыграют комплекты наград в трех турнирах одновременно. Участвуют более 100 спортивных пар, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

По итогам манежной езды матчевой встречи, а это уровень сложности 4 звезды, лидерство захватила гостья – действующая чемпионка России Анастасия Михайлова. На данный момент ее главным конкурентом является наш Александр Зеленко. Мастер спорта международного класса после первого вида проигрывает россиянке 20 сотых штрафного балла. Зато Зеленко возглавил промежуточный протокол этапа Кубка Победы. У всех участников одна соревновательная программа, которую необходимо выполнить максимально чисто.

Александр Зеленко, участник турнира:

Это у нас подводящий старт к летнему сезону, так как троеборье – это летний вид спорта. Но мы немножечко отстали от международных стартов. Поэтому эти соревнования проводились для того, чтобы мы немножко были, как говорится, в обойме. Партнер у меня – лошадь Ахатс. Первый у меня был Американ Бой. Это две молодые лошади, которые в том году дебютировали первый раз по 4 звездам. Это Гран-при у нас. Сейчас пробежали достойно. У Ахатса лучше результаты, чем у Американ Боя. Поэтому пока по первому дню я доволен. Приехали россияне, чемпионы России неоднократные, поэтому хочется, конечно, выиграть.