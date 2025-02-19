Хоккеисты «Динамо-Минск» обыграли ЦСКА в матче КХЛ

Матчем с ЦСКА минское «Динамо» продолжило выступление в регулярном сезоне КХЛ. Соперник принципиальный. Оба клуба борются за места повыше перед стартом плей-офф, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Данная встреча уже третья в сезоне. Ранее сильнее были исключительно «зубры». Правда, и играли только на «Минск-Арене». Нынче белорусы были в роли гостей. Мотивация у армейцев имелась запредельная. Последний раз они побеждали 11 февраля. А на неделе дважды умудрились не совладать с Сочи. Южане занимают последнее место в нашей конференции.

Исход противостояния – 1:4 в пользу минчан.