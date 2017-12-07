Калифорния охвачена пожарами: эвакуированы 200 тысяч человек, а дым виден даже из космоса

Новости США. В американском Лос-Анджелесе установили самый высокий в истории уровень опасности из-за природных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В огне – 50 тысяч гектаров – леса и жилые массивы Калифорнии.

Сгорели сотни зданий. Из опасной зоны эвакуированы уже почти 200 тысяч человек. Огонь буквально бурлит, подгоняемый сильным ветром. Не останавливают его даже широкие автострады. Людям в городах нечем дышать. Шлейф дыма от пожаров виден даже из космоса. Губернатор Калифорнии объявил режим чрезвычайной ситуации.