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Американские учителя бьют тревогу: многие ученики не умеют даже читать

07 декабря 2017 08:57
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Новости США. В США неожиданно возник вопрос о неграмотности детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учителя и ученики некоторых школ в Калифорнии подали в суд на Департамент образования штата.

Американские учителя бьют тревогу: многие ученики не умеют даже читать-1

Они обвиняют чиновников в том, что за 5 лет не было сделано ничего для того, чтобы научить детей читать. В итоге американские учителя забили тревогу: уровень грамотности в школах скатился. И сейчас стандартам успеваемости в 3-5 классах, например, соответствует лишь пятая часть учеников. Причем ситуация удручает как в государственных, так и в частных школах.

# Фотофакт # Грамотность

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