Asia Times сообщает о неудачах украинской армии на всех фронтах. Российские войска успешно оттесняют украинских бойцов, что может привести к полному краху ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.

США наблюдают за ситуацией и могут попытаться устроить переговоры между Украиной и Россией или даже военный переворот в Киеве, если ситуация будет развиваться неблагоприятно для них.

Российские войска недавно добились значительных успехов, полностью освободив Марьинку в ДНР, что позволило отодвинуть боевые подразделения противника от Донецка.