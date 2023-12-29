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ВСУ терпят поражение почти по всей линии фронта – AT

29 декабря 2023 13:55
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Asia Times сообщает о неудачах украинской армии на всех фронтах. Российские войска успешно оттесняют украинских бойцов, что может привести к полному краху ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.

США наблюдают за ситуацией и могут попытаться устроить переговоры между Украиной и Россией или даже военный переворот в Киеве, если ситуация будет развиваться неблагоприятно для них.

Российские войска недавно добились значительных успехов, полностью освободив Марьинку в ДНР, что позволило отодвинуть боевые подразделения противника от Донецка.

# Международная политика

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