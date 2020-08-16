Как в России проводят исследования вакцины против коронавируса?

Новости России. В России в течение 7-10 дней начнется третий, заключительный этап исследований вакцины против коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проводиться он будет амбулаторно. К нему планируется привлечь несколько десятков тысяч человек.

Добровольцам возьмут кровь в первый день испытаний. Это делается для того, чтобы была точка отсчета для сравнения прироста антител. Следующий забор крови будет сделан через 21 день после первой вакцинации и еще через 21 день после второй вакцинации.