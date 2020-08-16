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Как в России проводят исследования вакцины против коронавируса?

16 августа 2020 13:20
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Новости России. В России в течение 7-10 дней начнется третий, заключительный этап исследований вакцины против коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проводиться он будет амбулаторно. К нему планируется привлечь несколько десятков тысяч человек. 

Как в России проводят исследования вакцины против коронавируса?-1

Добровольцам возьмут кровь в первый день испытаний. Это делается для того, чтобы была точка отсчета для сравнения прироста антител. Следующий забор крови будет сделан через 21 день после первой вакцинации и еще через 21 день после второй вакцинации.

Как в России проводят исследования вакцины против коронавируса?-4

Ученые предполагают, что эти испытания будут более легкими, чем первые два этапа. Добровольцы, которые примут участие в третьей фазе испытаний вакцины, будут застрахованы и получат компенсацию.

# Коронавирус # Фотофакт

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