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Как минимум один человек погиб при крушении самолёта в Австралии

06 октября 2023 10:43
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Новости Австралии. Как минимум один человек погиб при крушении легкомоторного самолета в пригороде Канберры. Полиция оцепила район падения и пытается выяснить, сколько точно человек находились на борту в момент катастрофы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как минимум один человек погиб при крушении самолёта в Австралии-1

Как сообщают местные СМИ, через 6 минут после вылета из местного аэропорта он по пока невыясненным причинам загорелся и рухнул на землю. Как сообщили в полиции, пока неизвестен ни владелец самолета, ни конечная точка его маршрута. Но для выяснения всех обстоятельств произошедшего уже начато расследование.

# Крушение # Новости Австралии # Фотофакт

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