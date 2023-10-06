Как минимум один человек погиб при крушении самолёта в Австралии

Новости Австралии. Как минимум один человек погиб при крушении легкомоторного самолета в пригороде Канберры. Полиция оцепила район падения и пытается выяснить, сколько точно человек находились на борту в момент катастрофы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщают местные СМИ, через 6 минут после вылета из местного аэропорта он по пока невыясненным причинам загорелся и рухнул на землю. Как сообщили в полиции, пока неизвестен ни владелец самолета, ни конечная точка его маршрута. Но для выяснения всех обстоятельств произошедшего уже начато расследование.