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Глава МВД Украины погиб при крушении вертолёта в Киевской области

18 января 2023 11:09
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Новости Украины. При падении вертолета в Киевской области погиб министр внутренних дел Украины и его первый заместитель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава МВД Украины погиб при крушении вертолёта в Киевской области-1

Всего жертвами авиакатастрофы стали 18 человек, в том числе трое детей. Девять погибших находились на борту. Сообщается о десятках пострадавших. Вертолет рухнул рядом с детским садом и жилым домом и, по словам очевидцев, загорелся еще в воздухе.

Глава МВД Украины погиб при крушении вертолёта в Киевской области-4

После падения был слышен взрыв и возник сильный пожар. На месте работают экстренные и специальные службы, которые выясняют причины катастрофы.

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# Крушение # Денис Монастырский # Евгений Енин # Новости Украины # Фотофакт

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