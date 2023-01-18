Глава МВД Украины погиб при крушении вертолёта в Киевской области

Новости Украины. При падении вертолета в Киевской области погиб министр внутренних дел Украины и его первый заместитель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего жертвами авиакатастрофы стали 18 человек, в том числе трое детей. Девять погибших находились на борту. Сообщается о десятках пострадавших. Вертолет рухнул рядом с детским садом и жилым домом и, по словам очевидцев, загорелся еще в воздухе.