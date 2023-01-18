Глава МВД Украины погиб при крушении вертолёта в Киевской области

Новости Украины. При падении вертолета в Киевской области погиб министр внутренних дел Украины и его первый заместитель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. При падении вертолета в Киевской области погиб министр внутренних дел Украины и его первый заместитель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего жертвами авиакатастрофы стали 18 человек, в том числе трое детей. Девять погибших находились на борту. Сообщается о десятках пострадавших. Вертолет рухнул рядом с детским садом и жилым домом и, по словам очевидцев, загорелся еще в воздухе.
После падения был слышен взрыв и возник сильный пожар. На месте работают экстренные и специальные службы, которые выясняют причины катастрофы.
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