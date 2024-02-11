Израиль заявил, что нашёл базу ХАМАС под зданием представительства ООН в Газе

В командовании утверждают, что его сотрудники знали о существовании подземного города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время зачистки туннелей на севере сектора ЦАХАЛ обнаружил штаб и несколько путей сообщения палестинской группировки под главным зданием Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам. По данным израильской армии, под землей находился туннель со взрывозащитными дверями протяженностью 700 метров и глубиной в 18 метров.

Подземная база была соединена со штаб-квартирой агентства электроснабжением. Позже военные обыскали само здание. Внутри было обнаружено большое количество оружия: боеприпасы, взрывчатка, гранаты.