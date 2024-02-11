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Израиль заявил, что нашёл базу ХАМАС под зданием представительства ООН в Газе

11 февраля 2024 10:42
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В командовании утверждают, что его сотрудники знали о существовании подземного города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль заявил, что нашёл базу ХАМАС под зданием представительства ООН в Газе-1

Во время зачистки туннелей на севере сектора ЦАХАЛ обнаружил штаб и несколько путей сообщения палестинской группировки под главным зданием Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам. По данным израильской армии, под землей находился туннель со взрывозащитными дверями протяженностью 700 метров и глубиной в 18 метров.

Израиль заявил, что нашёл базу ХАМАС под зданием представительства ООН в Газе-4

Подземная база была соединена со штаб-квартирой агентства электроснабжением. Позже военные обыскали само здание. Внутри было обнаружено большое количество оружия: боеприпасы, взрывчатка, гранаты.

Израиль заявил, что нашёл базу ХАМАС под зданием представительства ООН в Газе-7

Напомним, в январе генсек ООН подтвердил участие сотрудников Ближневосточного агентства в нападении на Израиль. В результате этого многие страны прекратили финансирование отделения в регионе.

# Международная политика

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